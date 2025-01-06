На Западе указали на быстрое снижение запасов газа в Европе

Bloomberg: Европа сжигает запасы газа значительно быстрее, чем в предыдущие годы

Европа сжигает запасы газа значительно быстрее, чем в предыдущие годы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чем ниже уровни хранения на конец марта, тем сложнее будет региону пополнить запасы перед следующей зимой», — подчеркнула руководитель отдела исследований природного газа Goldman Sachs Group Саманта Дарт.

Издание указало на самое быстрое снижение запасов газа в Европе за последние семь лет. Отмечается, что в настоящий момент газовые хранилища европейских стран заполнены лишь на 70 процентов в сравнении с 86 процентами в начале 2024 года.

Авторы также указали на возможное снижение запасов из-за предстоящего похолодания в Европе. Журналисты подчеркивают, что быстрое истощение может затруднить накопление запасов перед следующим отопительным сезоном и рискует повлиять на краткосрочные цены.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию на рынке сжиженного природного газа. Она подчеркнула, что европейцы ежедневно должны беспокоиться о наличии у них газа.