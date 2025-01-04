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01:43, 4 января 2025Экономика

Экс-глава МИД Австрии прокомментировала ситуацию на рынке СПГ

Кнайсль заявила, что Европа больше не является столь важным рынком СПГ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ) для Европы становятся более краткосрочными — это создает неопределенность. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.

Она подчеркнула, что европейцы ежедневно должны беспокоиться о наличии у них газа. Чиновница уточнила, что скачки цен перекладываются на плечи потребителей в гораздо большей степени, чем в случае с долгосрочными контрактами на поставку — они же рассчитаны на семь или десять лет, как это было в случае с Россией.

По словам Бербок, это происходит из-за того, что властям европейских государств приходится закупать СПГ у нескольких стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что прекращение поставок газа из России через Украину ослабляет экономический потенциал Европы и негативно скажется на уровне жизни европейцев. Дипломат подчеркнула, что так страны «в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза» вынуждены будут заплатить за американское покровительство.

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