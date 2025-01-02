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11:39, 2 января 2025Мир

В МИД предрекли снижение уровня жизни европейцев из-за решения Киева

Захарова: прекращение поставок газа Россией скажется на уровне жизни европейцев
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прекращение поставок газа из России через Украину негативно скажется на уровне жизни европейцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», — рассказала она.

Дипломат подчеркнула, что так страны «в прошлом экономически успешного и независимого Европейского союза» вынуждены будут заплатить за американское покровительство. По ее словам, первой жертвой «хищнической стратегии» США стала Германия, которая оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию крупнейших производств после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее Захарова заявила, что за прекращение транзита российского газа через территорию Украины ответственны власти США, ЕС и Киева. она добавила, что Вашингтон является бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света» и главным спонсором украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины не будет продлен. Он отметил, что инициатором такого решения стала украинская сторона, в то время как Россия была не против пролонгировать соглашение.

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