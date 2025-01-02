Захарова: ЕС и США ответственны за прекращение транзита газа через Украину

Власти Европейского Союза (ЕС), Киева и США ответственны за прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон является бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света» и главным спонсором украинского кризиса. Она отметила, что первой их жертвой стала Германия, которая оказалась вынуждена закупать природный газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию крупнейших производств после подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины не будет продлен. Он отметил, что инициатором такого решения стала украинская сторона, в то время как Россия была не против пролонгировать соглашение.