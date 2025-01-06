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20:03, 6 января 2025Бывший СССР

Порошенко опубликовал свое фото на троне в церкви

Петр Порошенко опубликовал свое фото на троне в церкви
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соборе Святого Георгия в Стамбуле

Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Фото: Murad Sezer / Reuters

Бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал фотографию на троне в церкви. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Политик выложил несколько снимков, посвященных шестилетию получения томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) от Константинопольского патриарха.

«Наша вера и твердое решение отделиться от московского влияния привели нас к духовной победе. Господь увидел и оценил упорную борьбу украинского народа за свою церковь», — написал он

Летом 2024 года Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности связанных с Россией религиозных организаций, позволяющий запретить работу канонической Украинской православной церкви.

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