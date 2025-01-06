Российские военные за год сопроводили сотни тысяч иностранных самолетов

МО: радиотехнические войска за год сопроводили 600 тысяч иностранных самолетов

Радиотехнические войска в 2024 году сопроводили более 600 тысяч иностранных самолетов. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что вреди этих объектов были 2 тысячи самолетов-разведчиков, более 20 стратегических бомбардировщиков, 2,7 тысячи самолетов боевой авиации и более 12 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. При этом дежурные силы приводились в готовность более 6 тысяч раз.

Всего же за время боевого дежурства расчеты обнаружили и обеспечили сопровождение свыше двух миллионов воздушных объектов.

В 2022 году были перечислены одиннадцать моделей самолетов и беспилотников стран НАТО, регулярно шпионящих за Россией. Среди них — самолет боевого управления и целеуказания E-8C JE-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System (STARS) оснащен радиолокационной станцией (РЛС) с синтезированной апертурой, позволяющей на больших расстояниях отслеживать перемещения движущихся объектов, в частности танков, артиллерийских и ракетных систем.

Самолет RC-135V/W Rivet Joint предназначен для проведения радиотехнической разведки, в частности, выявления радаров и перехвата радиосообщений. Схожие задачи решает RC-135U Combat Sent. Высотный самолет-разведчик U-2S отличает способность нести разнообразные датчики и системы, способные проводить радиолокационные и оптические наблюдения. Информация, собираемая этим самолетом, способна передаваться на наземный пункт практически в режиме реального времени.

