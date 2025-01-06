Россиян предупредили об увеличении пенсий в 2025 году

Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в 2025 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила россиян об увеличении пенсий в 2025 году. Сроки индексации депутат озвучила в разговоре с «Лентой.ру».

«С 1 января 2025 года 38 миллионов получателей страховой пенсии почувствуют индексацию на 7,3 процента. Те, кто получает пенсию с 1 по 9 января, получит уже проиндексированную пенсию не позднее 28 декабря за январь. Впервые за достаточно длительный период времени семь миллионов работающих пенсионеров получат тоже проиндексированную страховую пенсию», — сообщила Бессараб.

Также депутат отметила, что с 1 апреля на 14,75 процента будет проиндексирована социальная пенсия.

«Социальная пенсия назначается тем гражданам, которые достигли престарелого возраста. Она предоставляется на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию, если по каким-то причинам гражданин не смог сформировать право на страховую пенсию, то есть не заработал страхового стажа или не смог заработать достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов», — добавила она.

Кроме того, Бессараб рассказала, что с 1 октября 2025 года будет увеличена военная пенсия.

«Пока в бюджете заложен параметр 4,5 процента. Но хочу напомнить, что в этом году повышение предполагалось на 4,5 процента, а с учетом инфляции было принято решение увеличить все-таки на 5,1 процента», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.

