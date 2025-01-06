Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 6 января 2025Россия

Россиян предупредили об увеличении пенсий в 2025 году

Депутат Бессараб сообщила об увеличении пенсий в 2025 году
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупредила россиян об увеличении пенсий в 2025 году. Сроки индексации депутат озвучила в разговоре с «Лентой.ру».

«С 1 января 2025 года 38 миллионов получателей страховой пенсии почувствуют индексацию на 7,3 процента. Те, кто получает пенсию с 1 по 9 января, получит уже проиндексированную пенсию не позднее 28 декабря за январь. Впервые за достаточно длительный период времени семь миллионов работающих пенсионеров получат тоже проиндексированную страховую пенсию», — сообщила Бессараб.

Также депутат отметила, что с 1 апреля на 14,75 процента будет проиндексирована социальная пенсия.

«Социальная пенсия назначается тем гражданам, которые достигли престарелого возраста. Она предоставляется на пять лет позже общеустановленного возраста выхода на пенсию, если по каким-то причинам гражданин не смог сформировать право на страховую пенсию, то есть не заработал страхового стажа или не смог заработать достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов», — добавила она.

Материалы по теме:
Три пенсии вместо одной Как разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
Три пенсии вместо однойКак разобраться в пенсионной системе и начать откладывать на старость
26 ноября 2019
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

Кроме того, Бессараб рассказала, что с 1 октября 2025 года будет увеличена военная пенсия.

«Пока в бюджете заложен параметр 4,5 процента. Но хочу напомнить, что в этом году повышение предполагалось на 4,5 процента, а с учетом инфляции было принято решение увеличить все-таки на 5,1 процента», — заключила депутат.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в 2025 году планирует повторно внести на рассмотрение законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров. По его мнению, выплата позволит пожилым людям почувствовать внимание со стороны властей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я искренне презираю народ России». Зеленский дал трехчасовое матерное интервью американскому блогеру

      Бербок поставила властям Сирии условие для финансовой помощи

      Россиян предупредили об увеличении пенсий в 2025 году

      Рогов сообщил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России

      В США Зеленского сравнили с Байденом из-за интервью

      В Брянской области сбили украинский беспилотник

      Пулеметный завод Дегтярева подал новый иск к Минобороны

      В российском регионе шестой раз за ночь объявили ракетную опасность

      Папа Римский раскритиковал монахинь с «уксусными лицами»

      В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше