Журналист Беккер сравнил Зеленского с Байденом из-за интервью

Американский независымый журналист, экс-сотрудник Fox News Кайл Беккер сравнил президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. Об этом он написал в соцсети X.

Он обратил внимание на интервью, данное украинским лидером блогеру Лексу Фридману. «Зеленский, как обычно, вездесущ со своими высказываниями. Возникает ощущение, что он такой же "президент", как и Джо Байден для Соединенных Штатов», — указал репортер.

Беккер также выразил уверенность, что после возвращения в Белый дом избранного президента Дональда Трампа в Вашингтоне начнется реформа американской дипломатии. Во внешнеполитическую команду трампа будут входить только опытные политики, поскольку пастало время для мира.