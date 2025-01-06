Вооруженный ножом мужчина попытался попасть в офис премьера Бельгии

Вооруженный ножом мужчина попытался попасть в офис и.о. премьера Бельгии де Кроо

Вооруженный ножом мужчина попытался попасть в офис исполняющего обязанности премьер-министра Бельгии Александра де Кроо в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель главы бельгийского правительства Баренд Лейтс, сообщает РИА Новости.

«Вооруженный ножом мужчина пытался попасть в здание, но был задержан военной полицией. Мужчину доставили в полицейский участок», — рассказал он.

Попытка нападения произошла во время продолжающихся в офисе премьера консультаций о формировании будущего правительства Бельгии.

Ранее в Берлине сириец напал с ножом на посетителей супермаркета. Изначально злоумышленник украл в супермаркете нож. Затем он напал на двух мужчин и ранил обоих. Подозреваемый был задержан. Выяснилось, что мужчина постоянно проживает в Швеции.