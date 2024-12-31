Сириец с ножом ранил двух человек в европейской столице

Сириец ранил ножом двух посетителей супермаркета в Берлине

Сириец напал с ножом на посетителей супермаркета в Берлине и ранил двух мужчин. Об этом сообщила полиция европейской столицы на своем сайте.

Инцидент произошел около 12 часов дня по местному времени. Отмечается, что изначально злоумышленник украл в супермаркете нож. Затем он напал на двух мужчин и ранил обоих.

Пострадавших госпитализировали. Один из них остался в больнице, второго выписали после оказания медпомощи.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что сириец постоянно проживает в Швеции.

«Комиссия по убийствам Управления государственной криминальной полиции Берлина взяла на себя расследование покушения на убийство. Первоначальные данные свидетельствуют о том, что у подозреваемого могут проявляться признаки психического заболевания. Расследование продолжается», — сообщили в полиции.

В сентябре толпа из 60 мигрантов с мачете и арматурой напала на хижину охотников в коммуне Тардинген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Мигранты с железными прутьями и мачете разбили лобовые стекла машин охотников, украли их личные вещи, а затем разбили окно хижины.