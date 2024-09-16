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16:13, 16 сентября 2024Мир

Французские охотники на уток подверглись нападению толпы мигрантов с мачете и арматурой

JDD: толпа из 60 мигрантов с мачете и арматурой напала на французских охотников

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Толпа из 60 мигрантов с мачете и арматурой напала на хижину охотников в коммуне Тардинген в департаменте Па-де-Кале на севере Франции. Le Journal du Dimanche (JDD).

«В ночь с субботы на воскресенье, когда они находились в своей хижине, трое охотников на уток и трехлетний ребенок подверглись нападению примерно шестидесяти мигрантов в Тардингене. После предупреждения охотников полиция не позволила этим мигрантам пересечь пролив Ла-Манш в сторону Великобритании», — говорится в материале.

Мигранты с железными прутьями и мачете разбили лобовые стекла машин охотников, украли их личные вещи, а затем разбили окно хижины.

Несмотря на все происходящее, дверь убежища продержалась до прибытия полиции ранним утром.

Ранее польские фермеры решили защититься от мигрантов с помощью навоза. Они разлили свиной навоз вдоль границы с Белоруссией в надежде отпугнуть мигрантов из мусульманских стран.

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      Лина Пивоварова
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