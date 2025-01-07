Аналитики допустили повышение ключевой ставки до нового рекорда в 2025 году

РБК: Центробанк может поднять ключевую ставку до 23 % годовых к концу 2025 года

К концу 2025 года в России может наблюдаться как снижение ключевой ставки Центробанком до 13 процентов годовых в ходе методичного цикла смягчения денежно-кредитной политики, так и ее повышение до рекордных 23 процентов. Такой прогноз сделали аналитики крупных российских банков и инвесткомпаний, опрошенные РБК.

Среди 20 экспертов четверо полагают, что к декабрю ставка ЦБ будет на уровне 13 процентов, трое склоняются к 16 процентам, один — к диапазону 13-16 процентов. Еще трое прогнозируют уровень ключевой ставки в 17 процентов годовых, еще двое считают, что она будет равна 18 и 20 процентам соответственно. Также двое аналитиков выбрали диапазон в 17-18 и 17-19 процентов.

Трое участников опроса настроены менее оптимистично: они считают, что ставка в 21 процент может сохраниться до конца года, а один из них не исключает, что она повысится до 23 процентов.

ЦБ РФ отказывается прогнозировать ключевую ставку на такой далекий период. В среднесрочной перспективе (согласно последнему прогнозу, обновление прогноза четыре раза в год) регулятор рассчитывает снизить показатель до 17-20 процентов. Новый прогноз будет представлен 14 февраля.

В конце 2024 года средняя ставка по вкладам крупнейших банков России обновила максимум, достигнув 22,28 процента. Во второй декаде декабря выросли средние ставки по депозитам от трех месяцев до полугода и свыше года, а также на сроке от шести месяцев до года.