Турция передала Дамаску ожидания Запада по будущему Сирии

МИД Турции: Анкара передала ожидания Запада по будущему Сирии

Анкара в ходе переговоров с новой властью в Дамаске определила ряд пунктов по будущему Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

По его словам, Турция передала ожидания Запада по будущему Сирии. МИД Турции отметил, что «Сирия не должна быть угрозой для соседей, по территориальной целостности страны, по проживанию всех конфессий в стране».

«Наши переговоры были долгими. Мы поделились с Дамаском ожиданиями от них международного сообщества», — подчеркнул Фидан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии. По словам политика, в истории Сирии началась новая эра.