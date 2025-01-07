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22:57, 7 января 2025Бывший СССР

Эвакуационная группа ВСУ бросила раненых бойцов под Курском

Военкор Коц: эвакуационная группа ВСУ бросила раненых бойцов в поле под Курском
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Эвакуационная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставила раненых бойцов умирать в чистом поле в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Как рассказал военкор, два автомобиля забрали несколько раненных и начали выдвигаться к своим позициям, однако «по непонятной причине» два еще живых бойца ВСУ были выброшены из машины.

«Тот факт, что в украинской армии не забирают раненных не является какой-то тайной, однако когда их выбрасывают из эвакуационных машин умирать в чистом поле, такое операторы БпЛА Северян увидели впервые», — отметил Коц.

Ранее Коц раскрыл подробности наступления ВСУ в Курской области. Он предположил, что украинские войска пытаются решить проблему угрозы логистики своей северной группировки в регионе. Он также предположил, что это может быть не основной удар, так как маневры слишком широко освещаются в СМИ.

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