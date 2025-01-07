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22:58, 7 января 2025Мир

Израилю посоветовали готовиться к войне с Турцией

JP: Израилю посоветовали готовиться к войне с Турцией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Израиль должен быть готов к прямой конфронтации с Турцией, сообщает The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на отчет Комитета Нагеля.

В материале говорится, что Турция стремится восстановить Османскую империю. В документе упомянули риск объединения Анкары с сирийскими группировки и наращивания нестабильности в регионе.

Комитет предложил увеличить ежегодный оборонный бюджет Израиля на четыре миллиарда долларов.

Ранее Yeni Şafak допустила, что Израиль может пойти на оккупацию Дамаска ради поддержки курдов, что поможет не допустить расширения влияния Турции на территорию всей Сирии.

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