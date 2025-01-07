Мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров с настройкой ТВ

Депутат Гаврилов: мошенники обворовывают пенсионеров под видом настройки ТВ

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT, что пожилые россияне все чаще становятся жертвами мошенников, которые используют для этого настройку телевизионных приставок.

По словам депутата, злоумышленники пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью пенсионеров. Схема обмана заключается в том, что под видом специалистов по ремонту или настройки оборудования мошенникам удается взять с пенсионеров значительно больше денег, чем было изначально оговорено.

По его мнению, юридическая сложность в борьбе с такими мошенниками заключается в том, что они формально соблюдают закон.

Например, мошенники могут быть зарегистрированы как самозанятые, предоставлять акты выполненных работ и даже уплачивать налоги. Это затрудняет квалификацию их действий как мошенничества, поскольку отсутствует явный обман с точки зрения закона. Когда договор подписан и услуга фактически предоставлена, полицейские часто рекомендуют обращаться в суд, что делает процесс восстановления справедливости длительным и затратным.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с вызовом в коллегию присяжных. Преступники пишут гражданам через электронную почту или мессенджеры, присылая активные ссылки, при переходе на которые злоумышленники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря 2024 года вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.