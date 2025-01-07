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13:32, 7 января 2025Мир

Паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном в Индийском океане

BFMTV: паром с Ле Пен на борту столкнулся с другим судном у берегов Майотты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wikimedia

Два парома столкнулись у берегов Майотты (заморский регион Франции в Индийском океане), на одном из судов находилась глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом сообщил BFMTV.

По информации телеканала, в результате столкновения пострадали десять человек, среди них — главный механик. При этом Ле Пен не получила ранений — в момент аварии она смогла удержаться на стуле и не упала. Позже ее эвакуировала пограничная полиция.

Отмечается, что одно из судов шло очень быстро, и авария была неизбежна.

Ле Пен прибыла на остров спустя несколько недель после разрушительного урагана «Шидо». По данным местных властей, жертвами стихии стали по меньшей мере 39 человек, более пяти тысяч человек пострадали.

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