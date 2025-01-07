Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с телеприставками

В Госдуме предупредили россиян об обмане во время настройки телеприставок

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с настройкой и ремонтом телеприставок. О способах обмана соотечественников RT рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам собеседника издания, преступники пользуются доверчивостью и недостаточной технической осведомленностью пожилых людей. Под видом специалистов по настройке и ремонту оборудования они осуществляют свою аферу и берут с пенсионеров гораздо больше денег, чем было обговорено изначально.

Гаврилов отметил, что злоумышленники действуют уверенно и профессионально: они приходят на вызов и называют определенную сумму за свои услуги, а по факту работы требуют гораздо больше. После получения оплаты мошенники быстро уходят, оставляя своих жертв в замешательстве. Иногда они используют более сложные схемы, которые включают в себя заранее подготовленные документы и акты выполненных работ. Такой подход создает у пенсионеров иллюзию легальности происходящего, пояснил депутат.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, чиновник посоветовал россиянам не пускать в дом незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками известных компаний. «Всегда полезно проверить документы и перезвонить в организацию, которую они якобы представляют», — добавил Гаврилов.

Ранее россиян предупредили о другом опасном оружии мошенников. Они стали чаще использовать дипфейк-технологии для имитации звонков от родственников или от начальства своих жертв.