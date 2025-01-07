Россиян предупредили о новых правилах уплаты налога по вкладам

Эксперт Григориади: в 2025 году налог по вкладам нужно платить по новым правилам

В 2025 году налог по вкладам нужно уплачивать в соответствии с новыми правилами, которые связаны с изменением ключевой ставки Банка России. Об этом заявил эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что при расчете необлагаемой налогом суммы будет учитываться максимальная ключевая ставка Центробанка за год.

Адвокат подчеркнул, что в 2024 году «это обеспечило высокий порог (210 тысяч рублей), что увеличивает необлагаемую часть дохода».

Однако, если годовой доход в этом году превысит 2,4 миллиона рублей, налог на вклады возрастет с 13 до 15 процентов на сумму превышения.

Также, по словам Григориади, Федеральная налоговая служба будет рассчитывать суммы налогов на основе данных кредитных организаций, а уведомление об этом поступит в личный налоговый кабинет ближе к осени. Уточняется, что, получив уведомление, налог необходимо будет уплатить до 1 декабря 2025 года.

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