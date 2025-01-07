Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

WSJ: часть иранских войск бежала из Сирии после падения режима Асада

После свержения сирийского президента Башара Асада значительная часть иранских войск покинула Сирию. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, из Сирии бежали тысячи иранских военнослужащих. Они бросили немало военной техники, часть которой захватили боевики, а часть уничтожили израильские вооруженные силы. Отмечается также, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) укрылись в приграничном городе Эль-Кайм в Ираке, а некоторые из них улетели в Тегеран.

Впрочем, как уточнило издание со ссылкой на помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбару Лиф, это не значит, что иранцы не попытаются вернуться.

Ранее стало известно о планах новых сирийских властей потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов за многолетнюю помощь бывшему президенту страны Башару Асаду. В свою очередь, Тегеран признал переходное правительство правопреемником прежнего, в связи с чем в Иране надеются на погашение долга за оказанную помощь.