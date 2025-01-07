Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 7 января 2025Мир

Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

WSJ: часть иранских войск бежала из Сирии после падения режима Асада
Кирилл Луцюк

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

После свержения сирийского президента Башара Асада значительная часть иранских войск покинула Сирию. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

По его данным, из Сирии бежали тысячи иранских военнослужащих. Они бросили немало военной техники, часть которой захватили боевики, а часть уничтожили израильские вооруженные силы. Отмечается также, что офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) укрылись в приграничном городе Эль-Кайм в Ираке, а некоторые из них улетели в Тегеран.

Впрочем, как уточнило издание со ссылкой на помощника государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Барбару Лиф, это не значит, что иранцы не попытаются вернуться.

Ранее стало известно о планах новых сирийских властей потребовать с Ирана 300 миллиардов долларов за многолетнюю помощь бывшему президенту страны Башару Асаду. В свою очередь, Тегеран признал переходное правительство правопреемником прежнего, в связи с чем в Иране надеются на погашение долга за оказанную помощь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше