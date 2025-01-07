Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:29, 7 января 2025Культура

Умер автор «Рижского вокзала» и «Застолья»

В возрасте 67 лет умер бард Мищук, написавший «Рижский вокзал» и «Застолье»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В возрасте 67 лет умер бард Вадим Мищук, написавший «Рижский вокзал», «Застолье» и другие ушедшие в народ песни. Об этом сообщил сайт Грушинского фестиваля.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении.

Вадим Мищук и его брат Валерий часто принимали участие в Грушинском фестивале. Также они вместе состояли в ансамбле «Домино» и писали песни.

Валерий Мищук ушел из жизни 14 августа 2022 года. Музыкант умер после продолжительной борьбы с онкологией в одной из столичных клиник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В Белом доме назвали Трюдо «другом» США

      Священник предложил сотрудникам ТЦК молиться для успешного отлова уклонистов

      Трамп обвинил Байдена в усложнении процесса передачи власти

      Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

      КНДР испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету

      ЕК отменила переговоры по транзиту газа из-за делегации Украины

      Тысячи рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

      Умер автор «Рижского вокзала» и «Застолья»

      Названы самые дефицитные вакансии в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше