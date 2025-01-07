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14:57, 7 января 2025Россия

В России ужесточили правила заключения браков для мигрантов

Мигранты из реестра контролируемых лиц не смогут заключать браки в России
Андрей Шеньшаков

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Работники российских ЗАГСов смогут отказать в регистрации брака, если жених или невеста будут внесены в реестр контролируемых лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ министерства юстиции РФ.

Новые положения МВД начнут действовать с 5 февраля 2025 года. Работник ЗАГСа теперь сможет проверить, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан. Нахождение в списке будет считаться основанием для отказа в регистрации брака.

Согласно новым нормам федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Они будут вноситься в реестр контролируемых лиц.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован рост уровня преступности среди мигрантов.

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