В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

В США сообщили о первом случае смерти человека от птичьего гриппа H5N1

В США впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения американского штата Луизиана.

Пациент был старше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Уточняется, что он заразился в результате контакта с домашней или дикой птицей. В сообщении подчеркивается, что умерший пациент был единственным заразившимся H5N1 во всем штате.

«Текущий общий риск для здоровья населения остается низким», — подчеркнули в департаменте.

В ноябре прошлого года в Роспотребнадзоре рассказали, что в России не выявили заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц. В ведомстве добавили, что с начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. При этом в России выявили меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период.

Ранее ученые из Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя.