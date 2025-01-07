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06:35, 7 января 2025Мир

В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа

В США сообщили о первом случае смерти человека от птичьего гриппа H5N1
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / www.imago-images.de / Global Look Press

В США впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения американского штата Луизиана.

Пациент был старше 65 лет, у него имелись сопутствующие заболевания. Уточняется, что он заразился в результате контакта с домашней или дикой птицей. В сообщении подчеркивается, что умерший пациент был единственным заразившимся H5N1 во всем штате.

«Текущий общий риск для здоровья населения остается низким», — подчеркнули в департаменте.

В ноябре прошлого года в Роспотребнадзоре рассказали, что в России не выявили заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц. В ведомстве добавили, что с начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. При этом в России выявили меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период.

Ранее ученые из Университета Висконсина в Мадисоне обнаружили штамм вируса птичьего гриппа H5N1, который оказался настолько опасным, что уничтожил сам себя.

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