В США заявили об уязвимости ВСУ из-за российских «Искандеров»

MWM: ВСУ стали уязвимыми из-за российских ОТРК «Искандер-М»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали более уязвимыми из-за применения Россией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Баллистические ракеты "Искандер-М" с большим успехом применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов с 2024 года и служат в роли факторов повышения боеспособности, значительно повышая уязвимость находящихся поблизости украинских сил», — говорится в статье.

В начале января стало известно, что российская ракета «Искандер-М» уничтожила более 200 солдат, а также бронетехнику ВСУ в районе села Юнаковка Сумской области. Уточнялось, что боеголовка запущенной баллистической ракеты весила 500 килограмм. Она взорвалась над деревьями, что вызвало обильный пожар, перенесшийся на бронетехнику и арсеналы.