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22:21, 7 января 2025Мир

В Турции раскрыли название Сирии при новой власти

Фидан: официальное название Сирии останется прежним
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Название Сирии после принятия новой конституции останется прежним — Сирийская Арабская Республика, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью CNN Türk.

«Название Сирии останется прежним — Сирийская Арабская Республика. Соответственно, форма правления та же, республиканская», — уточнил он.

Фидан отметил, что разработать новую конституцию можно без референдума или с ним, но для голосования необходимо возвращение в страну более 10 миллионов сирийцев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии. По словам политика, в истории переживающего смену власти государства началась новая эра.

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