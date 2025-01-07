Власти Британии выложили в TikTok ролик с неприличной песней

Власти Британии выложили в TikTok ролик с рекламой реформ под песню о наркотиках

Партия лейбористов в Великобритании выложила в аккаунт властей в TikTok ролик с рекламой реформ под неприличную песню. Она призывала «давать наркотики девушкам», передает Telegraph.

Клип «План Лейбористов изменить Британию (как животные)» был сгенерирован при помощи искусственного интеллекта (ИИ), в нем человекоподобные животные рассказывают о реформах правящей партии, в том числе с сферах недвижимости и здравоохранения.

Песня, сопровождавшая видеоряд, написана на португальском языке. За ее неуместный текст лейбористов подвергли критике, так, консерватор Алисия Кернс охаракетризовала клип «отчаянной попыткой выглядеть круто в приложении, которое используется против народа Великобритании».

Вскоре политики извинились за выбор песни и удалили ее.

Ранее американский милиардер Илон Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера злом. Это произошло из-за обвинений в адрес властей королевства в сокрытии преступлений банд, замешанных в массовых изнасилованиях несовершеннолетних девочек.