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10:14, 8 января 2025Спорт

Панарин сделал три голевые передачи в одном периоде матча НХЛ

Панарин сделал три голевые передачи в одном периоде матча НХЛ против «Далласа»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dennis Schneidler / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Больше игрок не отметился результативными действиями во встрече. Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 4:5.

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по количеству периодов с тремя набранными очками за результативность. У россиянина и канадца Рода Жильбера по 19 таких отрезков в карьере.

Панарин в нынешнем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 16 голов и 27 результативных передач.

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