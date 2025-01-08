Панарин сделал три голевые передачи в одном периоде матча НХЛ

Панарин сделал три голевые передачи в одном периоде матча НХЛ против «Далласа»

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал три голевые передачи в первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Больше игрок не отметился результативными действиями во встрече. Его команда потерпела поражение в овертайме со счетом 4:5.

Панарин повторил рекорд «Рейнджерс» по количеству периодов с тремя набранными очками за результативность. У россиянина и канадца Рода Жильбера по 19 таких отрезков в карьере.

Панарин в нынешнем сезоне провел 38 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 16 голов и 27 результативных передач.