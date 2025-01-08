Швейцария заявила Украине о готовности выступить посредником в мирном процессе

Лидер Швейцарии заявила Киеву о готовности быть посредником в мирном процессе

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — отметила она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию. Также он заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта.