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01:06, 8 января 2025Мир

Швейцария заявила Украине о готовности выступить посредником в мирном процессе

Лидер Швейцарии заявила Киеву о готовности быть посредником в мирном процессе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила лидеру Украины Владимиру Зеленскому, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению», — отметила она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию. Также он заявил о желании властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта.

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