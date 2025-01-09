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09:24, 9 января 2025Ценности

46-летняя певица Нелли Фуртадо показала фигуру в бикини

46-летняя певица Нелли Фуртадо показала фигуру в оранжевом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nellyfurtado

Канадская певица Нелли Фуртадо поделилась снимками в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница показала фигуру в бикини оранжевого цвета. Знаменитость сфотографировалась в зеркало с собранными в пучок волосами. Кроме того, она надела несколько аксессуаров, в том числе браслеты и ожерелья. В описании к посту Фуртадо призвала подписчиков принимать свое тело.

«Примите свое тело в наступившем году. Любите себя всем сердцем», — отметила певица под фотографиями.

В октябре 2023 года Нелли Фуртадо снялась в рекламе белья от Ким Кардашьян.

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