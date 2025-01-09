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21:33, 9 января 2025Мир

Германия поставит Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T

Минобороны ФРГ: Германия поставит Украине почти 50 ракет для систем ПВО IRIS-T
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Германия поставит Украине в 2025 году еще шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним. Об этом сообщает Министерство обороны ФРГ в социальной сети X.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что ракеты изначально были предусмотрены для бундесвера, однако позднее было решено направить их от производителя Украине, пишет ТАСС. «Мы сначала поставим Украине, прежде чем снова пополним наши запасы», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Bild сообщал, что правительство ФРГ анализирует несколько возможных сценариев завершения конфликта на Украине. Отмечается, что, согласно одному из них, в завершении специальной военной операции заинтересована российская сторона.

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