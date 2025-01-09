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19:50, 9 января 2025Мир

Гренландия выразила готовность обсудить сотрудничество с Трампом

МИД Гренландии: Власти готовы обсудить с Трампом сотрудничество в сфере бизнеса
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Emil Stach / Reuters

Власти Гренландии готовы обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом сотрудничество в сфере бизнеса. Об этом заявил министр иностранных дел и независимости Гренландии Вивиан Мотцфельдт в заявлении, опубликованном на сайте правительства Гренландии.

«Правительство с нетерпением ждет установления контакта с избранным президентом Дональдом Трампом и его новой администрацией», — заявил Мотцфельдт.

Глава МИД добавил, что гренландская сторона ожидает обсуждения сотрудничества «в бизнесе, развитии минерального сектора Гренландии, в том числе в области критически важных минералов, и других сферах».

В пресс-релизе подчеркивается стремление Гренландии к конструктивному сотрудничеству с соседями, а также приветствуется интерес других государств к сотрудничеству. При этом в публикации отмечается, что именно жители Гренландии, которым принадлежит остров, могут определять ее будущее.

Ранее будущий советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике.

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