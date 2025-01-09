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09:32, 9 января 2025Россия

Медведев заявил о нескучном начале нового президентского срока Трампа

Медведев заявил, что Трамп начинает свой второй президентский срок нескучно
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп начинает свой второй срок нескучно. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, американский политик решил переделать мир, создав «новую, трамповскую политическую географию». «Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — написал Медведев.

Он привел в пример предложение Трампа Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата, а также его желание присоединить Гренландию и переименовать Мексиканский залив в залив Америки. По мнению зампреда Совбеза, избранный американский президент еще до инаугурации одержал несколько виртуальных побед и «сформировал свою повестку дня космического масштаба».

Ранее Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.

ЖЗЛ
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