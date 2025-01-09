Медведев заявил о нескучном начале нового президентского срока Трампа

Медведев заявил, что Трамп начинает свой второй президентский срок нескучно

Избранный президент США Дональд Трамп начинает свой второй срок нескучно. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, американский политик решил переделать мир, создав «новую, трамповскую политическую географию». «Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Все идеи сугубо прожектерские и абсолютно нереальные», — написал Медведев.

Он привел в пример предложение Трампа Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата, а также его желание присоединить Гренландию и переименовать Мексиканский залив в залив Америки. По мнению зампреда Совбеза, избранный американский президент еще до инаугурации одержал несколько виртуальных побед и «сформировал свою повестку дня космического масштаба».

Ранее Трамп разместил в своей соцсети Truth Social карту США с Канадой и Гренландией в составе страны. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.