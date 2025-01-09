Морж прилег отдохнуть посреди российской трассы и попал на видео

На Ямале морж выполз на трассу и помешал движению автомобилей

На Ямале морж выполз на трассу, ведущую в вахтовый поселок Сабетта, и помешал движению автомобилей. Его сняли на видео, которое опубликовали в группе «Мой Яр-Сале» во «ВКонтакте».

На кадрах виден морж, который прилег отдохнуть посреди дороги. Из-за появления животного на дороге работают экстренные службы, а машины объезжают выползшую на трассу помеху.

«На дороге в Сабетте заметили моржа. Прилег отдохнуть, видимо, устал», — говорится в комментарии к видео.

Ранее на западном побережье полуострова Ямал обнаружили самое крупное континентальное лежбище моржей, которое насчитывало около 5000 особей. Ученые вели подсчет с помощью дронов — они зафиксировали 2000 моржей, еще 3000 особей нашли по следам.