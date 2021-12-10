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69-я параллель

На Ямале обнаружили самое крупное лежбище моржей

На западном побережье Ямала обнаружили около 5000 моржей

Фото: Андрей Зима / РИА Новости

На западном побережье полуострова Ямал обнаружено самое крупное континентальное лежбище моржей, около 5000 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александра Соколова.

Соколов в рамках конгресса молодых ученых рассказал президенту России Владимиру Путину об обнаружении самого крупного лежбища морских млекопитающих.

«Животные живут и процветают. Больше нигде таких лежбищ нет: ни в Канаде, ни в Гренландии, ни в Скандинавии. В Исландии викинги давно их убили», — рассказал Соколов.

С помощью дронов удалось зафиксировать 2000 моржей, плюс были сняты следы от животных, которые находились на побережье, таким образом, ученые насчитали около 5000. По словам Соколова, общая популяция атлантического моржа оценивается в 20 тысяч особей.

Ранее сообщалось, что ученые начнут отслеживать, куда моржи отправляются с Ямала. Для этого на восьми животных установили датчики. Моржи приплывают в район поселка Харасавэй уже не первый год. Объяснить такое поведение животных пока не удается. Возможными причинами исследователи называют изменение климата и воздействие человека на природу.

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Анна Филипенко
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