На Ямале обнаружили самое крупное лежбище моржей

На западном побережье полуострова Ямал обнаружено самое крупное континентальное лежбище моржей, около 5000 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александра Соколова.

Соколов в рамках конгресса молодых ученых рассказал президенту России Владимиру Путину об обнаружении самого крупного лежбища морских млекопитающих.

«Животные живут и процветают. Больше нигде таких лежбищ нет: ни в Канаде, ни в Гренландии, ни в Скандинавии. В Исландии викинги давно их убили», — рассказал Соколов.

С помощью дронов удалось зафиксировать 2000 моржей, плюс были сняты следы от животных, которые находились на побережье, таким образом, ученые насчитали около 5000. По словам Соколова, общая популяция атлантического моржа оценивается в 20 тысяч особей.

Ранее сообщалось, что ученые начнут отслеживать, куда моржи отправляются с Ямала. Для этого на восьми животных установили датчики. Моржи приплывают в район поселка Харасавэй уже не первый год. Объяснить такое поведение животных пока не удается. Возможными причинами исследователи называют изменение климата и воздействие человека на природу.