Муж и жена отметили Рождество групповым сексом с 250 людьми и поделились впечатлениями

В Великобритании супруги Гейдж и Оливия Мастерсон устроили свингерскую вечеринку в честь Рождества и пригласили на нее 250 человек. Об этом пишет издание The Sun.

Пара состоит в отношениях уже 15 лет. Семь лет назад Мастерсоны решили разнообразить личную жизнь и пробовать заниматься сексом с другими людьми. В интернете они познакомились с еще одной парой, которая испытывала похожее желание. Когда они впервые встретились, сначала всем было страшно и неловко, но в итоге все прошло прекрасно.

С тех пор Мастерсоны стали посещать встречи свингеров регулярно. Это вдохновило супругов создать приложение для общения свингеров и организовывать вечеринки самим, в том числе рождественские. В этом году Мастерсоны отметили праздник, устроив зимний бал в графстве Уэст-Йоркшир. Они рассказали, что очень долго искали отель, который можно арендовать для подобного мероприятия. Многие владельцы отказывали им, когда узнавали, чем именно они хотят заниматься.

В конце концов супругам удалось найти хороший вариант. Мастерсоны утверждают, что бал выглядел как обычное светское мероприятие, но гости могли забронировать номера и уединиться.

По их словам, на балу можно было встретить людей разных возрастов и социальных положений. Как отмечают Мастерсоны, многие расценивают подобные мероприятия как возможность отдохнуть от стресса на работе и других повседневных проблем.

Ранее сообщалось, что любительница секс-вечеринок из Великобритании рассказала о своей первой встрече фетишистов, на которую попала, когда ей было 46 лет. Многие гости были почти полностью раздеты и скрывали лица под масками. Некоторые держали в руках плетки и выгуливали на поводках других посетителей.