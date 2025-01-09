На Украине введут с сентября курс общевойсковой подготовки

ТАСС: На Украине введут с 1 сентября курс общевойсковой подготовки

На Украине с 1 сентября введут курс общевойсковой подготовки. Об этом следует из принятого в Верховной Раде законопроекта «Об изменениях в законе "О воинской обязанности и службе"», передает ТАСС.

Отмечается, что общевойсковая подготовка вводится сроком до пяти месяцев, а призыв на срочную службу окончательно отменяется.

Базовая подготовка обязательна для всех мужчин, которые достигли 18-летнего возраста и подходят для прохождения подготовки по состоянию их здоровья.

Ранее офицер подразделения морской пехоты Вооруженных сил (ВС) России с позывным Ветер сообщил, что в уничтоженной в Курской области колонне бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) были призывники после курсов.