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19:57, 9 января 2025Бывший СССР

Названо имя проигравшего в схватке с якутским военным бойца ВСУ

Проигравшим в схватке с якутским военным бойцом ВСУ оказался Дмитрий Масловский
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который проиграл в рукопашном бое с военным из Якутии Андреем Григорьевым, оказался десантник Дмитрий Масловский с позывным Кобра. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Одесса».

Издание подтвердило, что 30-летний житель Одесской области погиб 17 ноября 2024 года в районе населенного пункта Трудовое в Донецкой народной республике (ДНР). В 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ также проинформировали, что было сделано представление на награждение Масловского званием «Герой Украины».

Боец ВСУ выполнял боевые задачи на донецком, харьковском и запорожском направлениях, уточнило «Общественное». Кроме того, отмечается, что Кобра был награжден отличием президента страны «За оборону Украины».

Российский военный из Якутии вступил в схватку на ножах с украинским солдатом при зачистке Трудового. Проигравший военный ВСУ назвал Григорьева самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ взорвал гранату.

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