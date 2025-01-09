Названы самые частые обещания россиян самим себе на 2025 год

Россияне захотели отказаться от вредных привычек и правильно питаться в 2025-м

Жители России пообещали себе изменить жизнь к лучшему в 2025 году. Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и сеть фитнес-клубов DDX Fitness поделились с «Лентой.ру» результатами опроса о том, какие полезные привычки пообещали привнести в свою повседневную жизнь россияне.

Участие в опросе приняли почти 3,5 тысячи человек из всех регионов России. Выяснилось, что 41 процент россиян хотят наладить режим сна в новом году. На втором месте оказалось желание правильно питаться — так ответили 38 процентов опрошенных. Третьим по популярности вариантом россияне назвали регулярные занятия спортом — привести себя в форму захотели 37 процентов респондентов.

Почти каждый пятый россиянин (23 процента) решил взяться за новые проекты и задачи и заняться саморазвитием. 22 процента больше не хотят откладывать важные дела на потом, 17 процентов намерены отказаться от вредных привычек, еще столько же опрошенных собираются планировать бюджет, вести учет расходов и осторожнее относиться к шоппингу. 15 процентов россиян надеются выучить иностранный язык. 13 процентов опрошенных хотят укрепить отношения с друзьями, почти столько же решили начать инвестировать часть дохода.

Среди других вариантов: больше уделять времени себе, жить без долгов, перестать жить работой, написать книгу, построить дом, найти любимое дело, начать читать книги. Россияне, озабоченные финансовым благополучием, также отметили, что планируют отказаться от импульсивного шопинга на маркетплейсах.

На вопрос, какие привычки являются необходимыми для поддержания хорошего психологического здоровья в 2025 году, большинство (59 процентов) ответили, что это регулярные разговоры с близкими и друзьями, а также хобби и увлечения. Кроме этого, респонденты упомянули мечты о четырехдневной рабочей неделе, здоровый сон, отсутствие переработок, цифровую гигиену и чтение.

Ранее россияне назвали самые обидные подарки. Большинство заявили, что не хотят получить в подарок кружку, гель для душа, носки и книгу рецептов Юлии Высоцкой, но будут не против сертификата в SPA.