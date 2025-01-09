Номинантов на «Оскар» объявят позже из-за пожаров в США

Deadline: номинантов премии «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в США

Объявление списка номинантов 97-й премии «Оскар» состоится на два дня позже из-за бушующих в Лос-Анджелесе, США, лесных пожаров. Об этом сообщает Deadline.

Так, церемония состоится 19 января. Также киноакадемия на два продлила период голосования по выбору номинантов — оно пройдет с 8 по 14 января.

Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов стал номинантом ежегодной премии актерской гильдии США SAG Awards за роль в фильме «Анора».

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи.

