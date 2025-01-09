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20:55, 9 января 2025Мир

Остин назвал США надежным партнером для НАТО в будущем

Остин: США останутся надежным партнером для НАТО после возвращения Трампа
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Соединенные Штаты останутся надежным партнером для стран НАТО и после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки всегда были надежным партнером. Мы всегда будем надежным партнером в будущем», — подчеркнул он.

По словам Остина, США отличает приверженность своим союзникам и партнером. При этом приход к власти новой администрации пусть и может скорректировать внешнеполитическую стратегию Соединенных Штатов, но не отменит союзнические обязательство, добавил глава Пентагона.

Ранее Ллойд Остин рассказал о влиянии конфликта на Украине на развитие военно-промышленного комплекса США. По его данным, американскому руководству пришлось инвестировать почти 70 миллиардов долларов в производство нового вооружения.

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