В США рассказали о влиянии конфликта на Украине на американский ВПК

Остин: из-за конфликта на Украине США вложили 70 миллиардов долларов в ВПК

Соединенным Штатам пришлось вложить 70 миллиардов долларов в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», — рассказал он на пресс-конференции.

По словам главы Пентагона, новые инвестиции предназначались на производство вооружений не только для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оружие также поступало и на американские склады, указал Ллойд Остин.

Ранее стало известно, что в случае победы России на Украине США придется потратить более 800 миллиардов долларов на оборонные расходы. К такому выводу пришли эксперты Американского института предпринимательства.