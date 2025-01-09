В США назвали величину расходов в случае победы России на Украине

AEI: США потратят 808 миллиардов долларов в случае победы России на Украине

США придется потратить 808 миллиардов долларов на оборону в случае победы России в конфликте на Украине. К такому выводу пришли авторы доклада Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), передает Bloomberg.

«Увеличение расходов на 808 миллиардов долларов, согласно отчету, потребуется США для сдерживания и, в случае необходимости, отражения неядерной атаки России за пределами Украины», — отмечено в публикации.

По подсчетам экспертов, Соединенным Штатам придется увеличить расходы на оборону с 4,4 до 5,2 триллионов долларов к 2029 году. Для этого потребуется их ежегодное повышение в среднем на 165 миллиардов долларов в сравнении с запланированными сейчас тратами.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал об отсутствии у избранного президента США Дональда Трампа мирного плана по Украине. По его мнению, в СМИ публикуют лишь его отдельные заявления по украинскому конфликту.