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19:08, 9 января 2025Мир

В США назвали величину расходов в случае победы России на Украине

AEI: США потратят 808 миллиардов долларов в случае победы России на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Александр Река / ТАСС

США придется потратить 808 миллиардов долларов на оборону в случае победы России в конфликте на Украине. К такому выводу пришли авторы доклада Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute, AEI), передает Bloomberg.

«Увеличение расходов на 808 миллиардов долларов, согласно отчету, потребуется США для сдерживания и, в случае необходимости, отражения неядерной атаки России за пределами Украины», — отмечено в публикации.

По подсчетам экспертов, Соединенным Штатам придется увеличить расходы на оборону с 4,4 до 5,2 триллионов долларов к 2029 году. Для этого потребуется их ежегодное повышение в среднем на 165 миллиардов долларов в сравнении с запланированными сейчас тратами.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал об отсутствии у избранного президента США Дональда Трампа мирного плана по Украине. По его мнению, в СМИ публикуют лишь его отдельные заявления по украинскому конфликту.

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