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17:28, 9 января 2025Силовые структуры

Полиция и ФСБ задержали поджигателей поездов в Подмосковье и возбудили дело о теракте

МВД и ФСБ задержали двоих юношей за поджоги поездов в Подмосковье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники транспортной полиции и ФСБ задержали двух юношей, которые подожгли два поезда в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России и предоставили оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые врываются в квартиры подозреваемых и кладут их на пол. Молодые люди дают признательные показания.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Они заключены под стражу.

По данным правоохранительных органов, поджигатели 20 и 23 лет действовали по указанию неустановленного куратора из мессенджера. Они разбили окно в кабине машиниста локомотива и пытались устроить поджог, используя горючую смесь. Однако возгорания не произошло.

Тогда молодые люди предприняли вторую попытку в другом месте — на этот раз электровоз сгорел полностью. Куратор пообещал им более 150 тысяч рублей, но не заплатил.

Ранее 9 января сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Приамурья по обвинению в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали.

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