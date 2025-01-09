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05:51, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за подготовку диверсии на участке Транссиба

ФСБ задержала жителя Приамурья за подготовку диверсии на участке Транссиба
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Жителя Приамурья задержали по обвинению в подготовке диверсии на участке Транссибирской магистрали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Амурской области.

Отмечается, что после совершения диверсии 39-летний россиянин планировал отправиться на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне запрещенной в России террористической организации против Вооруженных сил РФ.

Амурчанин по собственной инициативе начал переписку с представителем украинской террористической организации, чтобы научиться минно-подрывному делу. Кроме того, диверсант приобрел компоненты, необходимые для производства самодельного взрывного устройства, добавили в УФСБ по Амурской области.

Возбуждены уголовные дела за участие в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, а также за приготовление к диверсии. Жителю Приамурья грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

Ранее суд вынес приговор в отношении двух жителей Рыбинска, виновных в совершении диверсии на железной дороге. 21-лений Догонов И.И. и 20-летний Маслов К.А. совершили поджог релейного шкафа в Рыбинском районе, чтобы остановить железнодорожное движение и нанести ущерб РФ.

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