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15:59, 20 декабря 2024Силовые структуры

Задержанных ФСБ россиян приговорили к колонии за диверсию на железной дороге

Суд дал от 12 до 14 лет жителям Рыбинска за диверсию на железной дороге
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении двух жителей Рыбинска, виновных в совершении диверсии на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления ФСБ России по Ярославской области Ольга Коптева.

По данным ведомства, 21-лений Догонов И.И. и 20-летний Маслов К.А. совершили поджог релейного шкафа в Рыбинском районе, чтобы остановить железнодорожное движение и нанести ущерб РФ. За содеянное украинские спецслужбы пообещали заплатить им 15 тысяч рублей.

Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. Их приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы соответственно — первые два года они проведут в тюрьме, а оставшиеся сроки в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали ученицу десятого класса, которая пыталась поджечь здание местной администрации в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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