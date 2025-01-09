Президент Литвы обвинил Россию в попытке переписать историю

Президент Литвы Науседа обвинил Россию в переписывании истории

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в переписывании истории. Об этом он написал на своей личной странице в социальной сети X.

Так он прокомментировал решение властей Калининградской области изменить название Музея литовского поэта XVIII века, Кристионаса Донелайтиса на «Литературный музей». Музей находится в поселке Чистые Пруды, что в 15 километрах от границы с Литвой.

«Что дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристийонасу Донелайтису, — это очередная неприемлемая попытка переписать историю», — написал политик.

Ранее Гитанас Науседа заявил, что Литва будет следить за подозрительными судами в Балтийском море. Президент добавил, что они будут сопровождаться в случае их приближения к критическим объектам.