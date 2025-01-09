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12:16, 9 января 2025Экономика

Промпроизводство Германии начало оживать

Bloomberg: объем промпроизводства Германии вырос на полтора процента
Кирилл Луцюк

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

В ноябре 2024 года объем промышленного производства вырос на 1,5 процента относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Достигнутый результат оказался выше того, который прогнозировали опрошенные экономисты. Он позволяет надеяться на то, что производственный сектор этой страны начал стабилизироваться.

Впрочем, пока германское производство продолжает испытывать затянувшееся недомогание, которое, как ожидается, станет одной из причин поражения канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах. Победу предсказывают консервативному блоку ХДС/ХСС Фридриха Мерца.

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Спад объясняют высокими расходами на энергию и другие ресурсы, которые понижают конкурентоспособность Германии на мировой арене. Кроме того, ФРГ предстоит второе подряд годовое снижение валового внутреннего продукта. А главным риском в ближайшем будущем является угроза избранного президента США Дональда Трампа ввести широкомасштабные тарифы.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек посетовал на то, что экономика его страны не показывает реального роста с 2018 года. Он считает, что она переживает глубокий структурный кризис, корни которого лежат в проблемах, которыми очень долго не занимались. Самой большой ошибкой министр считает то, что власти еще в начале 2022 года не разработали масштабную программу развития экономики.

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