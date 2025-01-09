В России мужчина на грузоподъемном кране сорвался в ущелье с 50-метровой высоты

В Кабардино-Балкарии мужчина сорвался с высоты 50 метров на грузоподъемном кране

В Кабардино-Балкарии мужчина на грузоподъемном кране сорвался в ущелье с высоты 50 метров. Об этом сообщило республиканское управление МВД на своем сайте.

Грузоподъемный кран съехал с федеральной трассы Урвань—Урштулу в Черкесском районе республики у населенного пункта Бабугент. После этого кран, внутри которого находился 37-летний водитель, оказался в обрыве.

Водитель крана получил несовместимые с жизнью травмы. Спасатели уже начали работу по его деблокированию и эвакуации. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

Ранее в Северной Осетии сотрудник ГЭС упал в Кобанское ущелье при проведении работ в водоотводном канале — он пролетел 30-метров и выжил. 28-летний мужчина поскользнулся и сорвался вниз, врачи диагностировали у него многочисленные травмы.