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07:32, 23 ноября 2023Россия

В России сотрудник ГЭС упал в 30-метровое ущелье и выжил

В Северной Осетии сотрудник ГЭС упал в 30-метровое Кобанское ущелье и выжил

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Северной Осетии сотрудник ГЭС упал в Кобанское ущелье при проведении работ в водоотводном канале — он пролетел 30-метров и выжил. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло в районе турбазы «Кахтисар» ниже Гизельдонского водохранилища. 28-летний мужчина поскользнулся и сорвался вниз, врачи диагностировали у него многочисленные травмы.

Более подробных данных о состоянии пострадавшего не приводится. Спасатели передали его врачам, которые доставили сотрудника ГЭС в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую.

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      Анастасия Шейкина
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