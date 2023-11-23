В России сотрудник ГЭС упал в 30-метровое ущелье и выжил

В Северной Осетии сотрудник ГЭС упал в 30-метровое Кобанское ущелье и выжил

В Северной Осетии сотрудник ГЭС упал в Кобанское ущелье при проведении работ в водоотводном канале — он пролетел 30-метров и выжил. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России в Telegram-канале.

ЧП произошло в районе турбазы «Кахтисар» ниже Гизельдонского водохранилища. 28-летний мужчина поскользнулся и сорвался вниз, врачи диагностировали у него многочисленные травмы.

Более подробных данных о состоянии пострадавшего не приводится. Спасатели передали его врачам, которые доставили сотрудника ГЭС в республиканскую клиническую больницу Владикавказа.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок упал с 18-го этажа и выжил. Мальчик после падения с высоты полчаса пролежал на земле, пока прохожий не вызвал ему скорую.