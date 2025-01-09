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19:46, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянин приревновал любимую к знакомому на новогоднем застолье и заколол его отверткой

В Алтайском крае новогоднее застолье закончилось расправой из ревности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд арестовал 53-летнего жителя Тальменского района, обвиняемого в расправе над 38-летним знакомым. Об этом в четверг, 9 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 января в сельском доме у возлюбленной обвиняемого собралась компания. Зстолье сопровождалось употреблением спиртного и танцами. В ходе праздника мужчина приревновал любимую женщину к 38-летнему знакомому. Устраивать скандал обвиняемый не стал, он дождался, когда знакомый уснет, вооружился отверткой и вонзил ее в шею. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Астраханской области предстанет перед судом 53-летняя россиянка, признанная виновной в расправе над мужем.

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